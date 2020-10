Öffentlicher Aufruf: Infizierte in Tiroler Lokal

Die betroffene Person war im Nachhinein positiv auf Corona getestet worden. „Im Zuge des Contact-Tracings stellte sich heraus, dass sich diese am Dienstag, 6. Oktober, in der Zeit zwischen 19.30 und 21.45 Uhr im Gastlokal ,Bankgeheimnis‘ in Kundl aufgehalten hat“, hieß es in einer Aussendung des Landes.