Kampf wider das Vergessen seiner Wurzeln

Rudi Heinz gründete 1983 den Pozuzo-Verein

Die Verbindung zur Heimat riss allerdings nie ab und so formierte sich um den Silzer Rudi Heinz 1983 ein Team zur Gründung des Vereines „Freundeskreis für Pozuzo“. Das Ziel früher und jetzt: Pflege der Partnerschaft und Austausch der Kulturen. Im vergangenen Juli gab’s einen Generationenwechsel. Heinz übergab die Obmannschaft an Emanuel Bachnetzer, der Vorstand wurde stark verjüngt. „Vielleicht meinen die Leute, dass nur Silzer auswanderten, weil die Partnerschaftstafel unter der Ortstafel angebracht ist. In Wahrheit kamen die Emigranten aus 50 Gemeinden“, möchte Bachnetzer einen Irrglauben beseitigen. Nicht zuletzt deshalb zähle der Verein mittlerweile 450 Mitglieder. Der „Austausch“ entwickelte sich zur sozialen Mission. So wurde etwa vom Subverein „Gesundheit für Pozuzo“ unter der Führung des Imsters Eugen Feichtinger ein Krankenhaus errichtet. Auch den Deutschunterricht konnte man in den Schulen etablieren. Der nunmehrigen Vermischung der Kulturen geht nämlich auch die Veränderung der Sprache einher, sodass in der fünften Generation die spanische Landessprache die deutsche Sprache verdrängt. Der indigen entwickelte Dialekt Tirolés wird ohnehin nur mehr von den Alten gesprochen.