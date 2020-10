Gericht hört Bill Cosbys Berufung im Dezember an

Rund zwei Jahre nach der Verurteilung des US-Schauspielers Bill Cosby will sich das höchste Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania Anfang Dezember mit dem Berufungsantrag des 83-Jährigen befassen. Für den 1. Dezember sei eine Anhörung geplant, die wegen der Coronavirus-Pandemie per Telefon stattfinden werde. Cosby befindet sich seit 2018 in Haft.