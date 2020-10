Unruhen in Kirgistan: Präsident ruft Notstand aus

In Kirgistan hat Präsident Sooronabi Scheenbekow für die Hauptstadt Bischkek den Notstand ausgerufen, um die Unruhen nach der Parlamentswahl in den Griff zu bekommen. Das Büro des Präsidenten teilte am Freitag mit, es würden eine Ausgangssperre verhängt und die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Der Notstand trete am Freitag in Kraft und gelte zunächst einmal bis zum 21. Oktober.