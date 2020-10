Tiroler krachte in Berndorf mit Traktor zusammen

Pkw-Lenker (78) aus Tirol kam am Donnerstagabend in Berndorf mit seinem Fahrzeug auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Traktor eines Flachgauers (31). Die beiden Lenker sowie die Frau (73) des Tirolers am Beifahrersitz verletzten sich leicht. Die Rettung brachte die drei in das Krankenhaus Oberndorf. An den Fahrzeugen entstand massiver Schaden. Die Alkotests verliefen negativ. Die Freiwillige Feuerwehr Berndorf war mit 10 Mitgliedern im Einsatz.