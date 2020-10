Heute vor 80 Jahren wurde John Lennon geboren

Sein Name steht für das Lebensgefühl einer Generation und für einige der bekanntesten Lieder unserer Zeit. Heute, am 9. Oktober, wäre John Lennon, der Gründer der legendären Beatles, 80 Jahre alt geworden. Vor 40 Jahren, am 8. Dezember 1980, wurde er von einem geistig kranken Attentäter, dem er nur wenige Stunden zuvor ein Autogramm auf sein damals brandneues Album „Double Fantasy“ gegeben hatte, vor dem Dakota Building am New Yorker Central Park erschossen. „Ich wurde getroffen“ sollen seine letzten Worte gewesen sein.