Fleckers Abflug in die Provinz war richtig

Im Gegensatz zu Union Berlin, wo Flecker nur im Training aufzeigen konnte. „Aber ich habe in dieser Zeit trotzdem viel lernen können“, sagt der 24-Jährige rückblickend auf sein Jahr an der Spree.

Attraktive Liga

Beim Zweitliga-Aufsteiger hat „Flecki“ nun schon drei Einsätze am Buckel, nur zuletzt musste er pausieren. „Ich war am Knie angeschlagen, wir wollten kein Risiko eingehen.“ Der Klassenerhalt ist das primäre Ziel der Würzburger, die nach einem mauen Start auch schon den Trainer austauschten. „Für mich war es der richtige Schritt, und die 2. Bundesliga ist ja überaus attraktiv. Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover - in der Liga spielen viele große Vereine. Mir taugt’s hier wieder richtig.“