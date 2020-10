Neue Corona-Fälle in Pflegeheim, Volksschule & HTL

Volksschulkind in Globasnitz positiv

Nun hat es in Globasnitz auch ein Volkssschulkind getroffen, das mit dem Cluster im Kindergarten Globasnitz durch den Verwandtschaftsbereich in Verbindung stand. Da das Kind in letzter Zeit jedoch nicht in der Schule war, besteht für diese auch keine Einschränkung, heißt es seitens dem Landespressedienst.