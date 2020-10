Diözese Gurk setzt einen Corona-Beauftragten ein

Roland Stadler, der Leiter des Referates für Tourismusseelsorge und Leiter des Bereiches „Christliches Feiern und Spiritualität“ im Bischöflichen Seelsorgeamt, wurde zum COVID-19-Beauftragten der Diözese Gurk bestellt und ist somit für die Informationskoordination der COVID-19-Richtlinien in der Diözese zuständig. Stadler will „die geltenden Maßnahmen und Richtlinien den kirchlichen Organisationen und Einrichtungen der Diözese Gurk gut und verständlich vermitteln“. Dazu gehöre vor allem ein aufmerksames Verfolgen der aktuellen Entwicklungen des Pandemieverlaufs sowie der aktuellen Maßnahmen zu deren Eindämmung. Es gehe ihm auch darum, Pfarren und andere kirchliche Einrichtungen darin zu unterstützen, Präventionsmaßnahmen richtig zu setzen und in weiterer Folge immer wieder zu überprüfen. Einen Beitrag dazu leiste die Homepage der Katholischen Kirche Kärnten, auf deren Startseite Informationen und Hilfestellungen, wie beispielsweise die Vorlage zu einem Präventionskonzept für die Pfarren, zu finden sind. „Die persönliche Beratung via Telefon nimmt aufgrund der individuellen Fragestellungen einen besonderen Stellenwert ein“, so Stadler.