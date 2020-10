48-Jähriger wurde im Streit mit Messer attackiert

Mittwochabend kam es in der Fettinger-Gasse in Leibnitz zu einem heftigen Streit zwischen einem 59-und einem 48-Jährigen. Dabei wurde der Jüngere sogar mit einem Messer attackiert. Polizisten nahmen den verdächtigen 59-Jährigen fest und lieferten ihn in die Justizanstalt Jakomini ein.