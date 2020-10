Culk: „Aufzeigen, ohne mit dem Finger zu wedeln“

Wenn wir von den Themen reden geht es bei euch um Gleichberechtigung, gendergerechte Sprache, Machtverhältnisse und das Patriarchat.

Löw: Gleichberechtigung und Feminismus sind sicher die Überthemen. Im Zuge dieses Albums haben wir uns quasi selbst analysiert. Was macht das, wenn ich die einzige Frau bin? Auch in einer Band gibt es viele Machtsysteme, so auch in Freundschaften - und bei uns treffen beide Dinge zu. Wenn man sich so intensiv etwas zusammen erarbeiten will, spielt ein solches Thema eine noch größere Rolle, als wäre man einfach nur befreundet.

Kuhn: Man muss viel mehr aufpassen, wie man etwas sagt und was man sagt. Es geht um das richtige Fingerspitzengefühl.

Löw: Durch die Texte haben wir schon Dinge hinterfragt. Warum wird etwas wie entschieden und was passiert, wenn ich etwas will und die anderen nicht?