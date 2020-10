Slowene rast mit 224 km/h über steirische Autobahn

Eine eklatante Geschwindigkeitsüberschreitung hat sich ein slowenischer Autofahrer (38) am Dienstagnachmittag auf der Südautobahn (A2) in der Oststeiermark geleistet. Beamte der Autobahnpolizei Hartberg hatten auf der A2 im Bereich St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) Messungen mittels Laser-Pistole gemacht, als er ihnen mit 224 km/h über den Weg bretterte - und das bei einem Tempolimit von 130 km/h.