Nehammer startet Projekt „Zielland Österreich“

Projekt läuft vorerst bis Ende 2022

Das Projekt läuft bis 31. Dezember 2022 und soll evidenzbasierte Grundlagen zur gezielten Steuerung im Migrations- und Asylbereich für Österreich liefern. Abgebildet werden sollen alle Migrationsphasen, beispielsweise jene vor der Migrationsbewegung, beim Transit bzw. entlang der Route und bei der Ankunft in Europa (Zielland). Um die Migration in seiner Gesamtheit besser verstehen zu können, sollen die dahinter liegenden Faktoren und Mechanismen, insbesondere in Bezug auf Österreich, untersucht werden.