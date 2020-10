1029 Neuinfektionen mit Coronavirus in Österreich

Im 24-Stunden-Vergleich sind in Österreich einmal mehr über 1000 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden. Exakt 1029 Fälle wurden seit Dienstag (Stand: 9.30 Uhr) laut Informationen des Krisenstabes registriert, davon allein 427 in Wien. Zuletzt war die Zunahme an Fällen am 3. Oktober im vierstelligen Bereich (1058), noch mehr waren davor nur mitten im Lockdown am 26. März (1065) registriert worden. Weitere acht Corona-infizierte Menschen sind gestorben.