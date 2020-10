Lkw schob Auto auf Lkw: Lenker verletzt

Fataler Auffahrunfall in Kirchbichl am Dienstagvormittag. Der Lenker (58) eines Sattelschleppers musste auf der Lofererstraße eine Vollbremsung machen, wodurch die Ladung im Zementsiolo nach vorne schwappte. Das Fahrzeug wurde in weiterer Folge auf den Pkw eines 51-Jährigen geschoben, der wiederum auf einen anderen Sattelschlepper geschoben wurde. Dadurch wurde der 51-Jährige verletzt.