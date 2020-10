Regeln und Folgen des Virus bestimmen den Landtag

Eine Rücknahme der umstrittenen 22-Uhr-Sperrstunde fordern die Freiheitlichen bereits seit der Einführung vor knapp zwei Wochen. Ebenso wird die Ausnahme in der Hotellerie kritisiert – Hotelgäste dürfen bis 1 Uhr konsumieren. „Mit dieser Ausnahme wird man der durch die überbordenden Maßnahmen zerstörten Hotellerie auch nicht auf die Beine helfen. Das ist bestenfalls ein trauriger Versuch, ein paar wenige Stadthotelliers zu besänftigen“, sagt Marlene Svazek (FPÖ). Heute stellen sie einen dringlichen Antrag dazu im Landtag. Auch über offenbar erneute Verschiebungen von Operationen ärgern sich die Freiheitlichen und stellen eine dringliche Anfrage an Landes-Vize Christian Stöckl. Der lässt die „Krone“ wissen: Der OP-Rückstau wurde bereits in allen Spitälern gut abgebaut.