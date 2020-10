Bürgerzorn trifft auf die Holzbranche

Während Ludwig Schleritzko, Verkehrslandesrat aus dem Waldviertel, wohl noch hofft, dass ihn die aktuelle Stimmung in der Heimat nicht auch in St. Pölten einholt, wird die Kritik im hohen Norden immer lauter. Diverse Gemeinden verabschiedeten oder arbeiten schon an Resolutionen gegen den überbordenden Lkw-Verkehr, beispielsweise auf der Thayatal-Bundesstraße und anderen Verkehrsadern im Waldviertel. In Amaliendorf wurde bereits – die „Krone“ berichtete – offiziell protestiert, Schrems, Eisgarn, Heidenreichstein und Reingers sollen nun nachziehen.