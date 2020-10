Bei entsprechender Witterung werden noch im November in der Neutorstraße (zwischen Leopoldskron- und Moosstraße) und in der Moosstraße (zwischen Neutorstraße und Sinnhubstraße) die finalen Asphaltschichten aufgetragen.

Erst im Frühjahr 2021 kann die finale Deckschicht in der Neutorstraße - im Bereich zwischen Moosstraße und Maxglaner Hauptstraße - asphaltiert werden, da hier noch Setzungen der Straßenoberfläche nach den Grabungsarbeiten abzuwarten sind.