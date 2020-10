So schön wird „NBA 2K21“ auf PS5 und Xbox Series X

„NBA 2K21“ sei von Grund auf neu erschaffen worden, „um die unglaubliche Power, Geschwindigkeit und Technologie“ der nächsten Konsolengeneration zu nutzen, verspricht 2K in einer Mitteilung. „Nie zuvor ist uns ein derartiger Grad an Grafikrealismus in einem Videospiel gelungen“, so Greg Thomas, Präsident des Entwicklerstudios Visual Concepts. „NBA 2K21“ soll demnach wie kein anderer Titel das Versprechen der Next-Gen-Konsolen erfüllen: „absolut revolutionäre Grafik, blitzschnelle Ladezeiten, unglaubliche neue Spielfunktionen und Gameplay, das nur mit der Hardware der nächsten Generation möglich ist.“