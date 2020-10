Renn-Chef Waldner: „Es geht ums Überleben“

Das sei notwendig, um im Folgejahr „hoffentlich wieder in die Routine zurückzukommen“, erklärte Waldner in seiner Funktion als Herren-Renndirektor in der Servus-TV-Sendung „Sport & Talk“ am Montagabend. „Wenn wir nicht fahren, dann bricht das ganze System zusammen.“ Auch für die Athleten, deren Brotberuf nun mal das Rennfahren sei. „Wenn wir keine Rennen machen, gibt es für sie nichts zu essen“, malte Waldner sinnbildliche Konsequenzen.