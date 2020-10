70 Kilo schweres Stallgitter fiel auf Buben (5)

Ein 5-Jähriger und sein 27-jähriger Vater gingen am 5. Oktober 2020 gegen 18 Uhr in den Stall. Dort dürfte der Junge unbemerkt auf ein etwa 4 Meter langes, 150 cm hohes und etwa 70 kg schweres Absperrgitter aus Metall geklettert sein, welches an der Stallinnenseite an der Mauer angelehnt war.