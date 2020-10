Ansfelden statt Australien: Rückkehr auf Bühne

Linz statt Metropole

Arbeiten in Linz statt in der Zwei-Millionen-Einwohner-Stadt Perth; Pleschinger See statt Indischer Ozean; Deutsch statt Englisch; Donaulände statt Sandstrand – der Kontrast ist groß, aber Beissel hat sich mit ihren Liebsten schon gut eingewöhnt. „Mein Mann lernt fleißig Deutsch“, erzählt die 40-Jährige, die nach der Matura am BORG Honauerstraße in Linz eine Ballettausbildung absolviert hatte. „Ich habe sehr lange das Ziel verfolgt, professionelle Tänzerin zu werden“, sagt Beissel, die parallel zur Bühnenreifeprüfung und zu Engagements in Theatern und Auftritten mit einer Showtanzgruppe auch die Akademie für Physiotherapie besuchte. Zu einer Master-Ausbildung für Physiotherapeuten zog es sie nach Australien, wo sie dann ihren Mann kennenlernte.