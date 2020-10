Luxus-Quarantäne für Langzeiturlauber in Thailand

"Es lohnt sich“

Zunächst sollen rund 300 Touristen aus China und Skandinavien einreisen. Sie bekommen ein Langzeit-Visum für 90 Tage, das zweimal verlängert werden kann. Nach der Quarantäne dürfen sie frei im Land herumreisen. „Es lohnt sich. Nach der Quarantäne können wir wunderschöne Sonnenuntergänge an einem der in Bezug auf Covid sichersten Orte der Welt genießen“, zitierte die „Bangkok Post“ einen Dänen, der seine Quarantäne in dem Resort verbringen will.