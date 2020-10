Hofer: „Nepp wusste nichts von Strache-Spesen!“

580.000 Euro Schaden, Strache will nichts gewusst haben

In der Causa geht es um den altbekannten Vorwurf, Strache habe private Ausgaben als Partei-Spesen abgerechnet (Rechnungen „umgewandelt“) und so die FPÖ geschädigt. Wie die „Krone“ aufdeckte, soll es sich insgesamt um eine Schadenssumme von mehr als 580.000 Euro handeln. Bereits am vergangenen Freitag hatte Strache selbst in einem TV-Duell mit Nepp angedeutet, Nepp sei damals über falsche Spesenabrechnungen informiert gewesen: Der Ex-Parteichef behauptete, der ehemalige Leibwächter hätte angegeben, ohne sein Wissen derartige „Umwandlungen“ getätigt und Nepp darüber unterrichtet zu haben.