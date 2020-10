Heimsiege für Höll und Trummer in Innsbruck

Valentina Höll und David Trummer haben am Sonntag beim Crankworx in Innsbruck die Downhill-Generalprobe für die Mountainbike-WM in Leogang gewonnen. Die erst 18-jährige Höll bestätigte bei ihrem knappen Sieg vor der mehrmaligen WM-Medaillengewinnerin Tracey Hannah (AUS), dass auch in der Eliteklasse mit ihr zu rechnen ist.