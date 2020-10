Martin Harnik löst Vertrag bei Werder Bremen auf

Harnik kehrte nach seinem ersten Werder-Aufenthalt (2007 bis 2009) im Sommer 2018 nach Bremen zurück, überzeugte aber nicht. In der vergangenen Saison wurde der 33-Jährige an den Hamburger SV verliehen und spielte auch in der neuen Spielzeit bei Werder-Trainer Florian Kohfeldt keine Rolle.