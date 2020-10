Wanderer von Watzmann-Ostwand gerettet

Eine 44-jährige Frau und ihr 53-jähriger Begleiter waren bereits am Freitagmorgen in die Ostwand eingestiegen und hatten dann oberhalb der Biwaklöcher am Beginn der Gipfelschlucht Probleme, den weiteren Verlauf des Berchtesgadener Wegs zu finden. Sie übernachteten darauf hin im großen Biwakloch. Am Samstagmorgen schlugen sie Alarm.