„Herr der Ringe“ Höck in einem elitären Kreis

Vinzenz Höck hat es geschafft! Der Grazer Kunstturner reihte sich mit seinem Sieg an den Ringen in Szombathely (Un) erstmals in seiner Karriere in die illustre Gruppe der Weltcupsieger ein - als erster Österreicher! „Nicht zu fassen! Der erste Wettkampf nach Corona - und gleich ein voller Erfolg!“, strahlte der 24-Jährige. „Dass es echt geklappt hat, ist für mich kaum zu fassen. Das letzte halbe Jahr war alles andere als einfach, ich musste ohne konkretes Ziel trainieren. Jetzt bin ich umso erleichterter, dass ich es geschafft habe, durchzubeißen. Es geht weiter aufwärts!“ Alex Benda (ATG Graz, Boden) wurde in seinem ersten Weltcupfinale starker Fünfter.