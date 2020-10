Oberösterreicherin führt virtuell durch London

Sie bietet neuerdings ihre Stadttouren am Computer an. „Ich verwende Zoom, dabei geht es nicht nur um einen Vortrag, sondern ich verpacke in die Führung viele Informationen, die man sonst nie hört. Es gibt Rätsel und Aufgaben zum Mitmachen“, lässt sie durchblicken. Begonnen wird mit einem Frühstück am Hyde Park, bevor es zum Buckingham Palace geht. Huber stellt die Wache mit ihren Pelzmützen vor, erzählt welche Rolle die süßen Corgi-Hündchen im Familienalltag der Königlichen Familie spielen. Weiter geht es zum berühmtesten Turm der Stadt, den viele „Big Ben“ nennen, der aber völlig anders heißt.