Leobendorfer planen den fünften Streich in Serie!

Vier Spiele - vier Siege! Die Bilanz der Leobendorfer Ostliga-Kicker kann sich mehr als nur sehen lassen. Im letzten Jahr am Tabellenende stürmt die Laschet-Elf derzeit von Sieg zu Sieg. So soll es auch im heutigen Spitzenspiel gegen die bisherige Überraschungsmannschaft aus Bruck/Leitha bleiben. Doch Paukner & Co. brennen auf dieses Duell und wollen den Leobendorfern die „Weiße Weste“ ausziehen. Bei uns gibt es dieses Spiel natürlich im Livestream ab 16.30 Uhr (siehe unten).