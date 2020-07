Reisen mit Corona: Hürdenlauf durch vier Länder

Im Zug von Hamburg-Altona an die dänische Grenze gibt es Maskenkontrollen durch die Schaffnerinnen und Schaffner. Bei meiner Ankunft in Niebüll holen mich meine dänischen Freunde ab. Die deutsche Grenze ist nicht kontrolliert, die dänische schon. Nach Dänemark dürfen auch mit dem Auto nur Personen einreisen, die mindestens sechs Tage bleiben (wird aber nicht kontrolliert), also sage ich dem Zöllner, dass ich sechs Tage bleiben werde. Während meines gesamten Aufenthalts sehe ich in Südjütland und auch an der Ostsee keine einzige Gesichtsmaske. Die Dänen halten sich aber sehr diszipliniert an den Abstand von nur einem Meter.