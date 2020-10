Trumps Corona-Chance | Nein zu Impfung

Trumps Corona-Chance: Da sprudelte umgehend weltweit die Häme, nachdem Donald Trump getwittert hatte, er und seine Frau Melania seien Corona-positiv getestet worden. Gerade der Corona-Leugner, der immer wieder die Pandemie für „bald beendet“ erklärt hatte und die längste Zeit das Tragen einer Maske ablehnte - gerade den hat es jetzt auch erwischt. Doch rasch mischten sich in die Häme erste Zweifel, ob Trump überhaupt wirklich Corona-positiv sei. Ob er nicht einfach mit diesem Paukenschlag das Wahlkampf-Ruder noch zu seinen Gunsten herumzureißen versuche? Ja, es ist schon bemerkenswert, was dieser Mann, der Präsident der Vereinigten Staaten, für Wahrnehmungen auszulösen imstande ist. Und zwar in der westlichen Welt, die eigentlich seine sein sollte. Mit der der „America-First“-Cowboy aber nichts am Hut hat. Faktum ist, dass Trump nun einmal in Quarantäne bleiben muss und somit im Weißen Haus eingesperrt bleibt - und das nur ein Monat vor der Präsidentenwahl. Faktum ist, dass, wenn wir davon ausgehen, dass er wirklich positiv getestet wurde, für den 74-jährigen, übergewichtigen Herrn Corona eine erhebliche gesundheitliche Gefahr darstellt. Nur Annahmen können es sein, welche Auswirkungen diese Infektion für die Wahl hat. Bei unkompliziertem Krankheitsverlauf könnte sie ihm durchaus nützen. Wie formuliert es heute „Krone“-Außenpolitikexperte Kurt Seinitz? Trump wird sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, aus der Erkrankung maximalen Wahlkampfprofit zu ziehen, denn das Kleinreden der Pandemie hätte sich ja nun „bestätigt“ und Zweiflern an der gesundheitlichen Robustheit des 74-Jährigen wäre der Wind aus den Segeln genommen. Ja - und diese Möglichkeit befeuert wieder die Verschwörungstheorien, bei der Infektion handle es sich um „Fake News“.