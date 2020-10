Auf Dag-Klub wartet bei Premiere Hammergruppe

„Hammer! Ich freue mich auf jedes Match!“ So kommentiert Ekrem Dag die Gruppengegner von Başakşehir in der Champions League. Der türkische Meister, erstmals in der Königsklasse dabei, trifft auf Manchester United, Paris SG mit Neymar und Leipzig. „Wir sind Außenseiter, müssen über uns hinauswachsen. Aber im Fußball ist vieles möglich, auch beim Gegner stehen nur elf Mann am Platz“, meint der Co-Trainer des Hauptstadtklubs.