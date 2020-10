Franzose kraxelt mit Cowboystiefeln auf Hochhaus

Eine wahnsinnige Aktion hat der Fassadenkletterer Alain Robert in Frankfurt hingelegt: Der 58-jährige Franzose bestieg das 166 Meter hohe Hochhaus der Deutschen Bahn in Frankfurt. Und das ohne Sicherungsseil und mit Cowboy-Stiefeln. Der Mann, der sich selbst „Spiderman“ nennt, wollte damit auf Panikmache in Bezug auf das Coronavirus aufmerksam machen, wie er mitteilte. Dem Hauseigentümer gefiel die Klettertour nicht besonders: Das Unternehmen erstattete Strafanzeige.