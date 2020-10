Harry: „Meghan hat mir erst die Augen geöffnet“

Das Problem sei gegenwärtig, nicht nur in ihrer neuen Heimat, den USA, sondern auch in ihrer alten Heimat Großbritannien. London werde etwa als eine der vielfältigsten Städte der Welt gefeiert, schaut man jedoch hinter die Fassade, „fühlt es sich nicht so vielfältig an, wie es tatsächlich ist“, so der britische Prinz weiter. Die Welt, in die wir leben, sei eben „von weißen Leute für weiße Leute“ kreiert worden, ist sich Harry bewusst.