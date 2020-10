In Kalsdorf werden nun Millionen Pakete verteilt

Wenn man in der Steiermark in Zukunft ein Paket verschickt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es das brandneue Post-Logistikzentrum in Kalsdorf bei Graz durchläuft. Die „Krone“ hat bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag einen Blick hinter die Kulissen der neuen, hochmodernen Anlage werfen können.