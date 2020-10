Schuss in die Luft endet für Jäger mit Anzeige

Ein 78 Jahre alter Jäger hat am Donnerstagvormittag in Prottes (Niederösterreich) eine 37-Jährige mit Schrotkugeln indirekt getroffen. Der Niederösterreicher hatte mit einer Schrotflinte senkrecht in die Luft geschossen, um Stare zu vertreiben. Die Frau, die zu diesem Zeitpunkt rund 250 Meter vom Schützen entfernt gewesen sein soll, wurde daraufhin von den herabfallenden Projektilen getroffen. Verletzt wurde sie nicht.