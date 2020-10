Prinz Philip „sehr, sehr enttäuscht von Meghan“

Seit sich Prinz Philip von seinen Pflichten als Mitglied der britischen Königsfamilie zurückgezogen hat, lebt er in einem Bauernhaus in einer versteckten Ecke auf dem Gelände des Sandringham-Anwesens. Sarah Ferguson soll nach der Scheidung von Prinz Andrew früher dort öfters während der Weihnachtsfeiertage untergebracht gewesen sein, damit sie in der Nähe ihrer Töchter Beatrice und Eugenie sein konnte, auch wenn sie kein Gast mehr bei der Queen war.