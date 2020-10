Kurzarbeit in 3. Phase, Zigaretten wurden teurer

Der 1. Oktober bringt hierzulande Neuerungen in verschiedenen Bereichen mit sich: So startete am Donnerstag die dritte Phase der Kurzarbeit unter strengeren Auflagen. Die neue Regelung zielt auf Unternehmen ab, „wo zumindest 30 Prozent gearbeitet werden kann“, hatte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Montag angekündigt. Außerdem kosten Zigaretten in Österreich ab sofort um 20 Cent pro Packung mehr. Der Grund dafür ist eine aufgrund der Corona-Krise um ein halbes Jahr auf 1. Oktober verschobene Erhöhung der Tabaksteuer.