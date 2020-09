Corona-Kurzarbeit geht ab Oktober in dritte Phase

Die Antragshürden werden in der dritten Phase der Corona-Kurzarbeit erhöht. So müssen künftig Unternehmen, sofern sie mindestens sechs Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, eine schriftliche Begründung einreichen, die die Umsatzentwicklung berücksichtigt und eine Prognose fürs Geschäft beinhaltet. Die Plausibilität der Daten muss von einem Steuerberater bestätigt sein.