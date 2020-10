Irre Ansprache! Hier rasten die Bullen völlig aus

„Ausrasten in 3,2,1 !!!!!“, kommentiert der FC Salzburg das zugkräftige Videoschnipsel auf Twitter. Und das trifft‘s ziemlich genau. „Ulf, Ulf, Ulf“, fordern die euphorisierten Spieler eine Ansprache ihres Mentaltrainers. Und sie bekommen eine Ansprache. Und was für eine! „Es ist sch...egal, was früher war, was irgendwann war“, setzt er lauthals an: „Es kann gar nicht egaler sein. Und es ist auch egal, was morgen oder übermorgen ist.“ Es zähle nur dieser Moment: „Denn in diesem Moment haben wir Geschichte geschrieben.“