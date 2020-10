Einbruch in Wohnung: Täter stahlen Geld und Ringe

Die Täter brachen nach Angaben der Polizei zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr in die ebenerdig gelegene Wohnung des Mehrparteienhauses in Wörgl ein. „Dabei drehten sie den Schließzylinder der Eingangstüre ab.“ In weiterer Folge durchsuchten sie die Wohnung und konnten Bargeld in der Höhe eines fast vierstelligen Eurobetrages sowie mehrere Ringe erbeuten.