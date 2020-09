Taxilenker in Innsbruck von Fahrgast ausgeraubt

Gegen 23 Uhr bestieg der zunächst unbekannte Mann am Dienstag in Innsbruck ein Taxi und ließ sich in der Folge ziellos durch die Gegend chauffieren. Vor einem Haus in der Rossau veranlasste der Mann den Fahrer anzuhalten und gab an, in diesem Haus zu wohnen. Er wolle lediglich schnell Geld aus der Wohnung holen.