Orban verlangt Rücktritt von EU-Vizepräsidentin

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat den sofortigen Rücktritt der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, verlangt. In einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte Orban Aussagen der Tschechin, wonach in Ungarn eine „kranke Demokratie“ errichtet werde, als Grund. Jourova ist unter anderem für das Sanktionsverfahren gegen Ungarn zuständig. Von der Leyen stellte sich mittlerweile klar hinter Jourova.