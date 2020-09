Corona-Kick: Notfallplan mit nur 20 Zuschauern!

Corona macht aber alles wenig attraktiv. Steiermarks Fußballchef hat aktuell keine Bedenken, dass die Saison abgebrochen werden muss. „Ich bin guter Dinge, dass wir fortsetzen. In der Regionalliga haben wir die Hälfte eines Durchgangs, der dann zählen würde, ja fast geschafft.“ Meldungen aus Niederösterreich, wo ab 5. Oktober in „orangen Bezirken“ ja nur mehr Geisterspiele stattfinden dürfen, lassen aber auch steirische Fans zittern. „Besonders der Kantinenbetrieb steht unter Beobachtung“, weiß Bartosch, „hier gab’s schon den Plan der Regierung, auf 20 Zuschauer zu reduzieren! Das käme einem Lockdown gleich. Wir als Verband wollen das natürlich weiter verhindern. Aber ich appelliere an Fans und Vereine, die Regeln im Kantinenbereich einzuhalten.“