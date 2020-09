Dutzende Republikaner rufen zu Wahl Bidens auf

Die Gruppe nennt sich „Republicans and Independents for Biden“. Sie will zunächst mit einer Website an den Start gehen, auf der sie erklärt, dass „Donald Trumps tägliche Angriffe auf die Gründungsprinzipien unserer Nation“ eine „existenzielle Bedrohung für die Zukunft der Republik darstellen“. Geplant sind auch Wahlkampfauftritte, Wahlwerbung und Meinungsbeiträge in lokalen und überregionalen Medien zugunsten Bidens. Im Blick hat die Gruppe dabei vor allem die Bundesstaaten, in denen der Ausgang bei der Wahl besonders knapp sein dürfte, sowie Frauen in Vorstädten und Wähler, die Trump nicht mögen, aber noch zögern, Biden zu unterstützen.