König Harald wegen Atembeschwerden im Spital

Der norwegische König Harald V. ist krank. Er wurde am Freitag in der Früh ins Reichskrankenhaus in Oslo eingeliefert, wie das Königshaus mitteilte. Grund sei, dass der 83-jährige Monarch schwer atme, das Staatsoberhaupt werde deshalb untersucht. Eine Covid-19-Erkrankung könne man aber bereits ausschließen.