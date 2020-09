Fast 100 von 500 Walen in Tasmanien gerettet

Nahrungssuche trieb Wale vermutlich in die Bucht

Die Massenstrandung ist die bisher größte in Australien. Sie übertrifft in ihrem Ausmaß jene aus dem Jahr 1996, als etwa 320 Grindwale an die Westküste gerieten. Vor Tasmanien stranden Wale recht häufig, meist sind aber weit weniger Tiere betroffen. Zuletzt war in der Gegend eine kleinere Gruppe von Pottwalen an die Küste geraten. Die Gründe dafür sind oftmals unbekannt. Experten vermuten, dass es die Tiere auf der Suche nach Nahrung in Richtung der Küsten zieht.