Erleichterung: Punschen zur Adventzeit ist erlaubt

Adventzeit ist in Österreich traditionell auch Punschzeit. Ein Häferl mit dem heißen alkoholischen Getränk in allen Geschmacksrichtungen oder Glühwein gehört für viele beim Besuch eines Christkindlmarktes dazu. Während Graz mit einer alkoholfreien Linie ein Zeichen setzt, will die Bundesregierung keine Verbote.