„Babyelefant nicht gekillt, brauchen ihn weiter“

Mehr Tests im Tourismus und in Risikobereichen

Was die Testreihen angeht, so werden derzeit auch verstärkt asymptomatische Personen getestet, besonders im Tourismus und in Risikobereichen, wie etwa in schwierigen Wohn- und Arbeitssituationen. Auch in den Gesundheitsberufen werde mehr getestet. Aktuell steht man bei rund 890.000 Tests, bis zum Wochenende werde laut Anschober die 900.000er-Marke geknackt. Der Anteil an positiven Covid-19-Tests sei dabei mit 1,7 Prozent recht stabil, allerdings seien mittlerweile rund 26 Prozent der positiv getesteten Personen ohne Symptome.